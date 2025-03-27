Раскол «Уральских пельменей», список Forbes и развод из-за работы: Сергею Нетиевскому — 54 года

Шоумену Сергею Нетиевскому 27 марта исполняется 54 года

27 марта 2025 в 18:39 Размер текста - 17 +

Сейчас Сергей Нетиевский занимается продюсированием детских елок Фото: Размик Закарян © URA.RU Сергея Нетиевского публика знает как актера, сценариста, телеведущего, продюсера и экс-участника проекта «Уральские пельмени». 27 марта шоумен отмечает свое 54-летие. URA.RU рассказывает, как развивалась его карьера, почему он развелся с женой и как на протяжении семи лет судился с бывшими друзьями из КВН. Детство и студенчество Сергей Нетиевский родился 27 марта 1971 года в свердловском поселке Басьяновском Верхнесалдинского района. Мама была зубным врачом, папа — терапевтом-хирургом. Семья была небогатой, но о детстве продюсер вспоминает с теплом: вместе с братом они могли радоваться простым мелочам. После школы Сергей перебрался в Свердловск, где поступил в Уральский политехнический институт на специальность «Технология машиностроения». Во время обучения попал в команду «Уральские пельмени», а после выпуска продолжал играть, параллельно работая директором в хозяйственном магазине. В 1998 году шоумен возглавил команду. В составе «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский стал чемпионом Высшей лиги КВН в 2000 году, спустя еще пару лет получил «Большой КиВиН» и Летний кубок КВН. Переезд в Москву и список Forbes В 2007 году Нетиевский переезжает из Екатеринбурга в Москву, чтобы строить карьеру. В столице КВНщик возглавляет проект «Шоу ньюз», куда приглашает для участия и своих сокомандников, и работает по заказу Comedy Club Production. Тогда же Сергей понимает, что «Уральским пельменям» нужно обосноваться на телевидении. Сергей Нетиевский не только продвигал шоу, но и сам в нем снимался Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спустя пару лет в эфир телеканала СТС выходит первый выпуск шоу «Уральские пельмени», назывался он «Пылай оно все… конем!». Программа сразу же приходится зрителю по душе. Сам Нетиевский не только был директором шоу, но и участвовал в сценках, одна из его главных ролей — вредная учительница. В 2013 году екатеринбуржцы взяли премию «ТЭФИ» и попали в список Forbes как самые успешные российские знаменитости. Параллельно Нетиевский запускает курсы для продюсеров, обучается на режиссера и сценариста. Помимо «Уральских пельменей» работает над такими проектами, как «Нереальные истории», талант-шоу «МясорУПка». Кроме этого, Сергей написал сценарий для нашумевшей комедии «Выкрутасы», где сыграли Милла Йовович, Иван Ургант и Константин Хабенский. Нетиевский планировал снять и художественный фильм об «Уральских пельменях». Но планам не суждено было сбыться из-за конфликта. Скандальный уход из «Уральских пельменей» В 2015 году товарищи по команде обвинили шоумена в том, что он три года скрывал от них часть доходов от продажи программы телевидению. Суть конфликта: Нетиевский убеждал сокомандников, что они работают за гонорары, а сам присваивал часть доходов и вкладывал их в развитие своего продюсерского центра First Hand Media. Суды длились около семи лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Не желая с этим мириться, бывшие коллеги подали на продюсера в суд и отстранили от должности директора, место Нетиевского занял Сергей Исаев. После этого Сергей решил оспорить свое отстранение, суд встал на его сторону. Затем участники шоу судились из-за товарного знака и авторских прав. Судебные тяжбы завершились лишь в 2022 году. Все иски в отношении Нетиевского были отклонены. По итогу авторские права на старые шоу остались за Сергеем, а товарный знак достался старой команде. Несмотря на ссоры, экс-участник до сих пор поддерживает связь с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым, Романом Постоваловым и Юлией Михалковой и даже допускает, что, когда буря утихнет, они смогут сыграть юбилейный концерт вместе. Сейчас Сергей Нетиевский сотрудничает с каналом «Мульт» и продюсирует детские новогодние елки, где выступают артисты, ростовые куклы, есть 3D-проекции и лазерное шоу. Также позиционирует себя в качестве ведущего корпоративов. Личная жизнь Нетиевский был женат, у него есть дочь Мария и два сына — Иван и Тимофей. С женой актер развелся в 2015 году. Виной всему стали постоянные рабочие командировки в Москву. Как признавался шоумен, он мог побывать дома два или три раза за месяц. Из-за этого супруги друг к другу охладели, у них пропали общие интересы. К тому же Сергей жаловался, что работа отнимает настолько много времени, что по возвращении ему приходилось заново знакомиться с детьми. Несмотря на развод, Нетиевский и его жена остались в прекрасных отношениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергея Нетиевского публика знает как актера, сценариста, телеведущего, продюсера и экс-участника проекта «Уральские пельмени». 27 марта шоумен отмечает свое 54-летие. URA.RU рассказывает, как развивалась его карьера, почему он развелся с женой и как на протяжении семи лет судился с бывшими друзьями из КВН. Сергей Нетиевский родился 27 марта 1971 года в свердловском поселке Басьяновском Верхнесалдинского района. Мама была зубным врачом, папа — терапевтом-хирургом. Семья была небогатой, но о детстве продюсер вспоминает с теплом: вместе с братом они могли радоваться простым мелочам. После школы Сергей перебрался в Свердловск, где поступил в Уральский политехнический институт на специальность «Технология машиностроения». Во время обучения попал в команду «Уральские пельмени», а после выпуска продолжал играть, параллельно работая директором в хозяйственном магазине. В 1998 году шоумен возглавил команду. В составе «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский стал чемпионом Высшей лиги КВН в 2000 году, спустя еще пару лет получил «Большой КиВиН» и Летний кубок КВН. В 2007 году Нетиевский переезжает из Екатеринбурга в Москву, чтобы строить карьеру. В столице КВНщик возглавляет проект «Шоу ньюз», куда приглашает для участия и своих сокомандников, и работает по заказу Comedy Club Production. Тогда же Сергей понимает, что «Уральским пельменям» нужно обосноваться на телевидении. Спустя пару лет в эфир телеканала СТС выходит первый выпуск шоу «Уральские пельмени», назывался он «Пылай оно все… конем!». Программа сразу же приходится зрителю по душе. Сам Нетиевский не только был директором шоу, но и участвовал в сценках, одна из его главных ролей — вредная учительница. В 2013 году екатеринбуржцы взяли премию «ТЭФИ» и попали в список Forbes как самые успешные российские знаменитости. Параллельно Нетиевский запускает курсы для продюсеров, обучается на режиссера и сценариста. Помимо «Уральских пельменей» работает над такими проектами, как «Нереальные истории», талант-шоу «МясорУПка». Кроме этого, Сергей написал сценарий для нашумевшей комедии «Выкрутасы», где сыграли Милла Йовович, Иван Ургант и Константин Хабенский. Нетиевский планировал снять и художественный фильм об «Уральских пельменях». Но планам не суждено было сбыться из-за конфликта. В 2015 году товарищи по команде обвинили шоумена в том, что он три года скрывал от них часть доходов от продажи программы телевидению. Суть конфликта: Нетиевский убеждал сокомандников, что они работают за гонорары, а сам присваивал часть доходов и вкладывал их в развитие своего продюсерского центра First Hand Media. Не желая с этим мириться, бывшие коллеги подали на продюсера в суд и отстранили от должности директора, место Нетиевского занял Сергей Исаев. После этого Сергей решил оспорить свое отстранение, суд встал на его сторону. Затем участники шоу судились из-за товарного знака и авторских прав. Судебные тяжбы завершились лишь в 2022 году. Все иски в отношении Нетиевского были отклонены. По итогу авторские права на старые шоу остались за Сергеем, а товарный знак достался старой команде. Несмотря на ссоры, экс-участник до сих пор поддерживает связь с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым, Романом Постоваловым и Юлией Михалковой и даже допускает, что, когда буря утихнет, они смогут сыграть юбилейный концерт вместе. Сейчас Сергей Нетиевский сотрудничает с каналом «Мульт» и продюсирует детские новогодние елки, где выступают артисты, ростовые куклы, есть 3D-проекции и лазерное шоу. Также позиционирует себя в качестве ведущего корпоративов. Нетиевский был женат, у него есть дочь Мария и два сына — Иван и Тимофей. С женой актер развелся в 2015 году. Виной всему стали постоянные рабочие командировки в Москву. Как признавался шоумен, он мог побывать дома два или три раза за месяц. Из-за этого супруги друг к другу охладели, у них пропали общие интересы. К тому же Сергей жаловался, что работа отнимает настолько много времени, что по возвращении ему приходилось заново знакомиться с детьми. Несмотря на развод, Нетиевский и его жена остались в прекрасных отношениях.