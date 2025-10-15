В Германии обрушились на депутата за поездку в Россию

SZ: немецкому депутату Фронмайеру хотят запретить ехать в Россию
Поездку Фронмайера в Россию называют угрозой безопасности Германии
Поездку Фронмайера в Россию называют угрозой безопасности Германии

Поездка депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию может создать угрозу национальной безопасности Германии. Об этом сказал генеральный секретарь Христианско-социального союза (CSU) Мартин Хубер, его заявление приводит издание Sueddeutsche Zeitung.

«Поездка в Россию грозит опасностью передачи секретной информации Кремлю и, таким образом, серьезной угрозе безопасности Германии и Европы», — заявил генсек CSU. Он также обратился к руководству АдГ с требованием запретить поездку Фронмайера и пригрозил, что в противном случае поездка будет рассматриваться как государственная измена.

В ответ на критику Маркус Фронмайер сообщил, что его действия продиктованы исключительно интересами Германии. По его словам, «серьезная политика» предполагает наличие диалога даже в сложных международных обстоятельствах. Он подчеркнул, что не нарушает закон и действует в рамках своих полномочий депутата. Маркус Фронмайер занимает пост заместителя председателя фракции АдГ в Бундестаге и считается одним из ближайших соратников главы партии Алисы Вайдель.

Партия «Альтернатива для Германии» неоднократно высказывалась в поддержку России. В феврале Алисa Вайдель заявляла о готовности снять санкции против Москвы, а в январе АдГ отказалась вносить пункт об осуждении России в свой предвыборный манифест на фоне конфликта на Украине. Также Вейдель критиковала действующее правительство Германии за финансирование Украины, несмотря на проблемы в собственной стране, о чем писал RT.

