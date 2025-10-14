Власти ХМАО увеличили прожиточный минимум, несмотря на секвестирование бюджета

В Югре утвердили новые размеры прожиточного минимума на 2026 год. Прожиточный минимум вырос на четыре процента, сообщили в региональном правительстве.
«С 1 января 2026 года прожиточный минимум в среднем на душу населения составит 22 102 рубля, для трудоспособного населения — 24 091 рубль, для пенсионеров — 19 067 рублей, для детей — 22 137 рублей», — озвучено на заседании правительства ХМАО.
Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что утвержденные значения прожиточного минимума станут основой для формирования бюджета Югры на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В правительстве региона напомнили, что величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменений уровня цен на товары и услуги первой необходимости. В нынешнем году этот показатель составлял 21 252 рубля на душу населения, что почти на 900 рублей меньше, чем в утвержденном размере на следующий год. Новые значения позволят скорректировать меры социальной поддержки и адресной помощи для наиболее уязвимых категорий граждан.
