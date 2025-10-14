14 октября 2025

Власти ХМАО увеличили прожиточный минимум, несмотря на секвестирование бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО почти на тысячу рублей повысили прожиточный минимум
В ХМАО почти на тысячу рублей повысили прожиточный минимум Фото:

В Югре утвердили новые размеры прожиточного минимума на 2026 год. Прожиточный минимум вырос на четыре процента, сообщили в региональном правительстве.  

«С 1 января 2026 года прожиточный минимум в среднем на душу населения составит 22 102 рубля, для трудоспособного населения — 24 091 рубль, для пенсионеров — 19 067 рублей, для детей — 22 137 рублей», — озвучено на заседании правительства ХМАО.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что утвержденные значения прожиточного минимума станут основой для формирования бюджета Югры на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В правительстве региона напомнили, что величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменений уровня цен на товары и услуги первой необходимости. В нынешнем году этот показатель составлял 21 252 рубля на душу населения, что почти на 900 рублей меньше, чем в утвержденном размере на следующий год. Новые значения позволят скорректировать меры социальной поддержки и адресной помощи для наиболее уязвимых категорий граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре утвердили новые размеры прожиточного минимума на 2026 год. Прожиточный минимум вырос на четыре процента, сообщили в региональном правительстве.   «С 1 января 2026 года прожиточный минимум в среднем на душу населения составит 22 102 рубля, для трудоспособного населения — 24 091 рубль, для пенсионеров — 19 067 рублей, для детей — 22 137 рублей», — озвучено на заседании правительства ХМАО. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что утвержденные значения прожиточного минимума станут основой для формирования бюджета Югры на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В правительстве региона напомнили, что величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменений уровня цен на товары и услуги первой необходимости. В нынешнем году этот показатель составлял 21 252 рубля на душу населения, что почти на 900 рублей меньше, чем в утвержденном размере на следующий год. Новые значения позволят скорректировать меры социальной поддержки и адресной помощи для наиболее уязвимых категорий граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...