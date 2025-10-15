«Копит и выводит за границу»: стало известно, как Пугачева зарабатывает в России

SHOT: Пугачева все еще получает российскую пенсию и выводит ее за границу
Российская пенсия Пугачевой составляет 105 тысяч рублей
Российская пенсия Пугачевой составляет 105 тысяч рублей

Певица Алла Пугачева продолжает получать значительные выплаты из российских источников, несмотря на свое отсутствие в стране. Как сообщает telegram-канал SHOT, ежемесячно на ее банковские счета поступает более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей начисляют за особые заслуги, включая звание народной артистки и полученные государственные награды.

«В пенсию более 105 тысяч рублей 76-летней Аллы Борисовны входят, в том числе, компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки», — уточняется в публикации канала. Пенсия копится на счетах, после чего Пугачева выводит ее за рубеж.

После начала конфликта на Украине Алла Пугачева и ее семья уехали за границу, однако певица продолжает получать пенсию и авторские выплаты из России. Ранее сообщалось, что Пугачева несколько раз возвращалась в страну для решения личных и финансовых вопросов, а также остается правообладателем более 160 песен. В настоящее время в судах рассматриваются иски о возможном ограничении ее доходов, связанных с авторскими правами.

