«Копит и выводит за границу»: стало известно, как Пугачева зарабатывает в России

Певица Алла Пугачева продолжает получать значительные выплаты из российских источников, несмотря на свое отсутствие в стране. Как сообщает telegram-канал SHOT, ежемесячно на ее банковские счета поступает более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей начисляют за особые заслуги, включая звание народной артистки и полученные государственные награды.
«В пенсию более 105 тысяч рублей 76-летней Аллы Борисовны входят, в том числе, компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки», — уточняется в публикации канала. Пенсия копится на счетах, после чего Пугачева выводит ее за рубеж.
После начала конфликта на Украине Алла Пугачева и ее семья уехали за границу, однако певица продолжает получать пенсию и авторские выплаты из России. Ранее сообщалось, что Пугачева несколько раз возвращалась в страну для решения личных и финансовых вопросов, а также остается правообладателем более 160 песен. В настоящее время в судах рассматриваются иски о возможном ограничении ее доходов, связанных с авторскими правами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.