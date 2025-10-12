«Пугачева забыта»: как сейчас обстоят дела Примадонны, Галкина* и их детей в России

Дети известной российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан Минюстом в России иноагентом), 12-летние Лиза и Гарри, могут столкнуться с риском потери российского гражданства из-за отсутствия необходимых отметок в свидетельствах о рождении. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Ранее Примадонна и Галкин с началом конфликта на Украине эмигрировали сначала в Израиль, а затем перебрались на Кипр. За время проживания за рубежом певица трижды возвращалась в Россию. В августе 2022 года Пугачева вместе с детьми провела в стране около месяца. Ее следующий визит состоялся в мае 2023 года, когда она приехала для участия в прощальной церемонии с модельером Валентином Юдашкиным, с которым была знакома на протяжении многих лет. Последний раз артистка посетила Россию в ноябре того же года — тогда она отправилась в Тверь, чтобы записать три новые композиции. Более подробно о том, как обстоят дела семьи Пугачевой, — в материале URA.RU.
Пугачева приезжала в Россию, чтобы решить проблемы мужа
Пугачева недавно снова посещала страну с целью добиться разрешения на возвращение своего мужа, шоумена Максима Галкина. Об этом сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин. Он убежден, что приезд Примадонны не был случайным, а имел конкретную цель. Пригожин подчеркнул, что артисты всегда получали финансовое вознаграждение за любые свои действия и выступления.
История с отъездом иноагента Галкина и его возвращением, а также приезд Пугачевой, не лишены финансовой подоплеки. Он также отметил, что артисты всегда были прагматичны в своих решениях.
Артистка лишилась полиса ОМС
Примадонна лишилась полиса ОМС из-за непройденной процедуры обмена старого бумажного полиса на новую пластиковую карту, что привело к несоответствию ее данных в системе. По информации telegram-канала Mash, это и послужило причиной аннулирования документа. При этом в экстренном случае певицу обязаны принять в государственной клинике, но в дальнейшем ей придется восстановить полис через страховую компанию.
Бренд Галкина может перейти другим лицам
После ликвидации ИП Максим Галкин может лишиться прав на товарный знак своего имени. Как сообщает RT, это позволит третьим лицам зарегистрировать бренд на себя. В случае удовлетворения заявления юморист утратит исключительные права на коммерческое использование собственного имени.
Пугачева сохранила право на свои песни
Алла Пугачева продолжает оставаться правообладателем более 160 музыкальных произведений в России, что подтверждается официальным реестром. Несмотря на недавнюю критику, она является автором и композитором этих песен, что позволяет ей получать доходы с их публичного исполнения и контролировать использование своего репертуара. Эти данные стали актуальными на фоне недавних обращений к государственным органам с просьбой проверить деятельность Пугачевой.
Певица получает пенсию в России
Примадонна продолжает получать пенсию, размер которой превышает 67 тысяч рублей. По данным издания, выплаты 76-летней артистке начисляются с учетом государственных наград и почетных званий, а сами средства поступают на банковскую карту Пугачевой. Уточняется, что артистке начисляются надбавки за орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, а также за звания народного и заслуженного артиста Российской Федерации».
«Эта женщина — она давно уже забыта»
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Пугачева больше не пользуется уважением у российских граждан. Он подчеркнул, что отношение к артистке изменилось в последние годы, и публика, ранее проявлявшая интерес к ее творчеству, утратила прежние чувства.
«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — отметил Дмитрий Певцов. Также, по его словам, ее имя постепенно уходит из общественной памяти.
Пугачева может лишиться заработка
Адвокат Александр Трещев подал обновленный иск к Алле Пугачевой, в котором требует не только взыскать с певицы компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей, но и полностью лишить ее значительной части доходов, поступающих из России. Речь идет о ежегодных денежных поступлениях, которые Пугачева получает за использование своего музыкального репертуара — ее хиты продолжают звучать на концертных площадках, в СМИ и общественных местах. Распределением этих средств, как и прежде, занимается Российское авторское общество (РАО).
В своем заявлении Трещев утверждает, что доходы от песен, написанных Пугачевой ранее, в том числе в советский период, не должны использоваться для финансирования деятельности, которую он характеризует как направленную против России. Таким образом, целью иска является блокировка для певицы ключевого финансового потока, связанного с авторскими правами.
*Максим Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.