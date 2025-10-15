В России призвали сократить отпуска и праздничные дни

В России предложили сократить отпуск до 21 дня и новогодние каникулы до 6 дней
Политтехнолог предложил сократить отпуска и новогодние каникулы в России
Политтехнолог предложил сократить отпуска и новогодние каникулы в России

Общественный деятель Вадим Попов предложил сократить количество отпускных и праздничных дней в России в условиях специальной военной операции и экономических вызовов. По его мнению, отпуск следует уменьшить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней.

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения», — заявил Попов в интервью изданию «Абзац». Политтехнолог предложил установить новогодние каникулы с 31 декабря по 5 января, отметив, что длительные праздники наносят экономике ущерб в сотни миллиардов рублей из-за простоя производств.

Предложение прозвучало на фоне дискуссий о повышении эффективности экономики в условиях продолжающейся специальной военной операции и санкционного давления западных стран на Россию. Действующее трудовое законодательство предусматривает 28 календарных дней отпуска и 10-дневные новогодние каникулы.

Ранее в интернете появлялись сообщения о возможном сокращении отпусков и праздничных дней в России, однако речь шла лишь о личном мнении Вадима Попова, а не о законодательной инициативе. Законопроект по этому вопросу в Госдуму не вносился, а график праздничных дней на 2026 год уже утвержден и изменений официально не планируется.

{{author.id ? author.name : author.author}}
