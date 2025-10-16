Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА

Обломки БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру
Обломки БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру
Спецоперация РФ на Украине

Объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Волгоградской области.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — заявил Бочаров.

По информации пресс-службы, аварийные бригады энергетиков проводят работы по оперативному восстановлению подачи электричества на затронутых аварией территориях. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения жилых строений и прочих объектов инфраструктуры зафиксированы не были. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Ранее в Волгоградской области уже фиксировались атаки беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, что приводило к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в отдельных населенных пунктах. 

