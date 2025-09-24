Волгоградский губернатор рассказал о последствия падения обломков БПЛА в регионе

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на топливно-энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, но падение обломков привело к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в одном селе. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — заявил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации региона.
Обломки дронов упали в нескольких районах, вызвав локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали противопожарные службы. В Руднянском районе обломки повредили линию электропередачи, оставив без света село Подкуйково. Ремонтные бригады уже работают на месте, электричество обещают восстановить в ближайшее время. Бочаров подчеркнул, что все меры по ликвидации последствий приняты, и ситуация под контролем.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были приостановлены операции по приему и отправке самолетов. Введенные ограничения направлены на обеспечение безопасных условий полетов. Об этом сообщает Росавиация.
