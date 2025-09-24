Волгоградский губернатор рассказал о последствия падения обломков БПЛА в регионе

Беспилотники ВСУ пытались атаковать объекты ТЭК Волгоградской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область обошлось без жертв
В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область обошлось без жертв Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на топливно-энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, но падение обломков привело к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в одном селе. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — заявил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации региона.

Обломки дронов упали в нескольких районах, вызвав локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали противопожарные службы. В Руднянском районе обломки повредили линию электропередачи, оставив без света село Подкуйково. Ремонтные бригады уже работают на месте, электричество обещают восстановить в ближайшее время. Бочаров подчеркнул, что все меры по ликвидации последствий приняты, и ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были приостановлены операции по приему и отправке самолетов. Введенные ограничения направлены на обеспечение безопасных условий полетов. Об этом сообщает Росавиация. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на топливно-энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, но падение обломков привело к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в одном селе. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — заявил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации региона. Обломки дронов упали в нескольких районах, вызвав локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали противопожарные службы. В Руднянском районе обломки повредили линию электропередачи, оставив без света село Подкуйково. Ремонтные бригады уже работают на месте, электричество обещают восстановить в ближайшее время. Бочаров подчеркнул, что все меры по ликвидации последствий приняты, и ситуация под контролем. Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были приостановлены операции по приему и отправке самолетов. Введенные ограничения направлены на обеспечение безопасных условий полетов. Об этом сообщает Росавиация. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...