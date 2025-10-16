«Жертвы сатанистов»: на ТВ поспорили о причинах пропажи семьи Усольцевых

Появилась версия пропажи семьи Усольцевых из-за сатанистов
В полиции ранее сообщали, что пропажа Усольцевых не носит криминальный характер
В эфире на телеканале разгорелся спор из-за причин пропажи в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Спасатель Андрей Легошин, считает случившееся несчастным случаем, усугубленного погодой. А зритель из зала заявил, что семья могла стать жертвами сатанистов.

«Сильное подозрение, что ищем не там. Они где-то рядом, но где-то не в том месте, где ищут. Что-то случилось с мужчиной, а женщины просто растерялись». Он же назвал главной причиной вероятную гипотермию: «Видимо, переохлаждение организма — это основная причина пропажи семьи», — сказал Легошин в эфире программы «Пусть говорят на Первом канале.

В спор вступил один из гостей. «„Я так считаю, все-таки, мое мнение... Они стали жертвами людей. Это могут быть какие-нибудь браконьеры-охотники или они стали жертвами каких-то сатанистов, сектантов“. При этом старший сын Ирины Усольцевой Данила категорически отвергал эту возможность, заявляя, что „полиция отмела криминальный характер пропажи“.

При поисках спасатели столкнулись с ложными следами при поиске семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, а главной сложностью стала погода. Старший сын Усольцевых предположил, что его родные могли потеряться в тайге Красноярского края из-за собаки Корги по кличке Лада. Все, что известно о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

