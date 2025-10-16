Появилась новая версия таинственной пропажи семьи Усольцевых в тайге

Усольцевы могли пропасть в тайге из-за заблудившейся старой собаки Корги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усольцевы могли пропасть из-за старой собаки по кличке Лада
Усольцевы могли пропасть из-за старой собаки по кличке Лада Фото:
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Семья Усольцевых могла потеряться в тайге Красноярского края из-за собаки Корги по кличке Лада. Об этом в сообщил старший сын Ирины Усольцевой в эфире телеканала.

«У них была собака Корги, Лада ее зовут. И за счет того, что ей 12 лет, она иногда забывается, где она есть. И есть большая вероятность, что она отстала или убежала куда-то, увидев зверя, а мои родители пошли искать собаку», — сказал сын Ирины Усольцевых в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Краснодарском крае начались 1 октября, но не дали никакого результата. Семья, пропавшая в тайге более двух недель назад, могла сознательно инсценировать исчезновение и покинуть Россию, заявил бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев. О том, какие странности исчезновения Усольцевых выявили эксперты — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья Усольцевых могла потеряться в тайге Красноярского края из-за собаки Корги по кличке Лада. Об этом в сообщил старший сын Ирины Усольцевой в эфире телеканала. «У них была собака Корги, Лада ее зовут. И за счет того, что ей 12 лет, она иногда забывается, где она есть. И есть большая вероятность, что она отстала или убежала куда-то, увидев зверя, а мои родители пошли искать собаку», — сказал сын Ирины Усольцевых в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Краснодарском крае начались 1 октября, но не дали никакого результата. Семья, пропавшая в тайге более двух недель назад, могла сознательно инсценировать исчезновение и покинуть Россию, заявил бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев. О том, какие странности исчезновения Усольцевых выявили эксперты — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...