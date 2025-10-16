Появилась новая версия таинственной пропажи семьи Усольцевых в тайге

Семья Усольцевых могла потеряться в тайге Красноярского края из-за собаки Корги по кличке Лада. Об этом в сообщил старший сын Ирины Усольцевой в эфире телеканала.
«У них была собака Корги, Лада ее зовут. И за счет того, что ей 12 лет, она иногда забывается, где она есть. И есть большая вероятность, что она отстала или убежала куда-то, увидев зверя, а мои родители пошли искать собаку», — сказал сын Ирины Усольцевых в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Краснодарском крае начались 1 октября, но не дали никакого результата. Семья, пропавшая в тайге более двух недель назад, могла сознательно инсценировать исчезновение и покинуть Россию, заявил бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев. О том, какие странности исчезновения Усольцевых выявили эксперты — в материале URA.RU.
