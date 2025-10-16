Версия, что Усольцевы хотели сбежать, не выдержала критики

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой убежден, что семья жива
Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых верит, что родители и сестра живы
Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых верит, что родители и сестра живы
23-летний Даниил Баталов, сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой, продолжает верить, что его семья жива. Молодой человек считает второго мужа матери, Сергея Усольцева, своим отцом, поскольку тот воспитывал его с 11 лет. Об этом рассказал волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш, участвующий в поисках.

«Даниил до сих пор, мне кажется, убежден, что они где-то живы. На мой взгляд, это странное убеждение, учитывая погоду и все остальное. Но, тем не менее, имеет право, и никто его за это не осудит», — отметил Кулеш в интервью aif.ru.

64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина Усольцева и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. У начала маршрута была обнаружена их машина, но самих туристов найти не удалось.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода в Красноярском крае, когда решила отправиться к скале Буратинка самостоятельно, несмотря на предупреждения о надвигающемся снегопаде. Их автомобиль с вещами был найден у начала маршрута, но поиски в сложной местности до сих пор не дали результатов. Следствие рассматривает несколько версий исчезновения, однако криминальный мотив официально исключен.

