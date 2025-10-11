Собиралась на «тантру», а ушла в поход и заблудилась: новые подробности о поисках семьи Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае во время похода в с семьей Ирина Усольцева изначально не планировала участвовать в этом походе, сообщает telegram-канал Mash. В последний момент она решила присоединиться к семье, чтобы провести с ними время.
Усольцева работает психологом, а также интересуется ретритами и духовными практиками. Изначально она собиралась посетить «тантру» с мужем, но по собственной инициативе изменила планы и отправилась в поход вместе с дочерью. Последние новости о поисках бесследно пропавшей в тайге семьи — в материале URA.RU.
Почему семью все еще не нашли: ответ руководителя поисковой группы
Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что продолжительные поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге, связаны с невозможностью быстро определить местоположение их мобильных телефонов из-за ограничений законодательства. По его словам, такие данные удается получить лишь в исключительных случаях — всего несколько раз в год, хотя в подобной ситуации ежегодно оказываются до 10 тысяч человек. Сергеев подчеркнул, что технические решения существуют, однако их применение ограничено законом о тайне связи, и изменить этот порядок поисковики и полиция не могут уже 15 лет.
Когда Усольцевых смогут официально признать погибшими: мнение юриста
Семью Усольцевых могут официально признать умершей только спустя шесть месяцев после пропажи, если будут подтверждены обстоятельства, угрожавшие их жизни. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, отметив, что процедура проходит только через суд и сроки зависят от деталей дела.
По его словам, обычно заявление о признании человека умершим подается спустя пять лет после исчезновения, однако при наличии доказательств реальной угрозы жизни этот срок сокращается до полугода. Подать заявление в суд могут не только родственники или наследники, но и иные заинтересованные лица, включая работодателей и финансовые организации.
Хаминский добавил, что если у следствия есть достаточные доказательства и документы, суд может принять решение в кратчайшие сроки — за одно-два заседания. В случае семьи Усольцевых, если их не найдут, материалы следствия и свидетельские показания могут стать основанием для быстрого удовлетворения соответствующего заявления.
Есть шанс, что они еще живы
Надежда на то, что Усольцевы могут еще оставаться в живых, появилась после того, как в лесу был услышан лай собаки — напомним, семья взяла с собой питомца. По словам представителя отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светланы Торгашиной, поисковики услышали одиночный лай, который затем повторился. После этого они связались с вертолетом, указав район для поиска, однако обнаружить кого-либо не удалось, а лай больше не слышали. О случившемся сразу сообщили родственникам.
Этот эпизод произошел еще на первом этапе поисков. Сейчас специалисты работают в труднодоступной местности с каменистыми осыпями и снегом. Два дня назад спасатели зафиксировали последний сигнал мобильного телефона семьи в семи километрах от поселка Кутурчин, после чего поиски были сосредоточены в этом районе.
Что могло произойти с пропавшей без вести семьей: версии
Они могли задохнуться угарным газом
Муж с женой и пятилетней дочерью могли задохнуться от угарного газа при неожиданных обстоятельствах. Бывший спасатель и альпинист Юрий Раилко, посетивший Кутурчинское Белогорье, предположил, что они могли укрыться в безопасном месте и включить газовую горелку. Это, в свою очередь, привело к смертельному отравлению газом. По его словам, вероятно, члены семьи включили горелку в помещении с недостаточной вентиляцией, в результате чего произошла трагедия.
Усольцевы могли погибнуть из-за несчастного случая
В региональном управлении Следственного комитета РФ назвали основной версией исчезновения семьи Усольцевых несчастный случай, исключив криминальные мотивы и добровольный отъезд. Следствие установило, что ценные вещи остались на месте, признаков подготовки к отъезду не обнаружено, а паспорта найдены в автомобиле. В ведомстве подчеркнули, что шансы найти семью живой крайне малы.
На них могли напасть животные
Спасатель Алексей Урецкий в интервью изданию «Постньюс» заявил, что на семью из Красноярского края могли напасть волки, а не медведи. По его словам, медведи редко нападают на людей, чаще питаясь падалью, тогда как волки способны преследовать и нападать на человека. Урецкий отметил, что шансы на спасение остаются, и они зависят от подготовки пропавших к походу и их снаряжения.
Усольцевы могли провалиться в ущелье
В правоохранительных органах сообщили, что исчезновение семьи Усольцевых может быть связано с их падением в ущелье. По данным ведомства, телефоны пропавших последний раз были зафиксированы в районе скал вечером 28 сентября. Эту территорию в ближайшее время планируют исследовать, передает «Лента.ру».
Семья могла инсценировать исчезновение, чтобы скрыться от бизнес-партнеров
По данным aif.ru, также не исключена версия, согласно которой семья могла сознательно исчезнуть, чтобы обмануть деловых партнеров Сергея (у него есть собственный бизнес), инсценировав свою смерть. Сторонники этой гипотезы считают, что Усольцевы покинули лес и по деловым причинам скрывают, что живы. Некоторые комментаторы рекомендуют искать их за границей.
Усольцевы все еще в лесу
Одной из основных версий исчезновения семьи в тайге считается их возможное блуждание по лесу. Однако сын Ирины от первого брака Даниил выражает сомнения в этой теории. По его словам, глава семьи был опытным туристом, неоднократно ходившим в тайгу и хорошо знакомым с местностью. Молодой человек убежден, что его отчим вряд ли мог заблудиться в чащобе, из которой не сумел бы найти обратную дорогу.
Убийство в походе
В социальных сетях активно обсуждается версия о возможном убийстве. Некоторые пользователи предполагают, что Сергей Усольцев мог специально организовать поход с целью избавиться от жены и ребенка. Высказываются мнения о возможном скрытом конфликте в семье или даже участии маньяка.
Однако сын Ирины от первого брака категорически опровергает эту версию. Он утверждает, что между его матерью и 64-летним Сергеем царили гармоничные отношения, а отчим никогда не проявлял и тени агрессии в отношении их общей дочери.
Расправа ради денег
В социальных сетях также обсуждается версия о возможном финансовом мотиве преступления. Пользователи предполагают, что исчезновение семьи могло быть связано с наследством Сергея Усольцева. Комментаторы задаются вопросом, проверялись ли последние транзакции по счетам предпринимателя, и предлагают искать возможных выгодоприобретателей, которых могла заинтересовать прибыль успешного бизнесмена.
Версия о криминальных связях
В социальных сетях также рассматривается версия, связанная с профессиональной деятельностью Сергея Усольцева. Пользователи предполагают, что предприниматель мог установить контакты с криминальными структурами. Согласно этой гипотезе, когда возникла угроза разоблачения, Усольцев мог инсценировать исчезновение, чтобы вместе с семьей скрыться в другом месте.
Версия о любовнике жены
В социальных сетях также появилась версия о возможном романе Ирины Усольцевой на стороне. Некоторые пользователи обратили внимание на значительную разницу в возрасте между супругами, что породило предположения о возможной связи женщины с другим мужчиной.
Согласно этой гипотезе, к исчезновению Сергея Усольцева мог быть причастен предполагаемый любовник его жены. Однако старший сын Ирины категорически отвергает эту версию, вновь подчеркивая гармоничные и доверительные отношения между супругами.
История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода из поселка Кутурчин и с тех пор не выходит на связь. Поиски до сих пор продолжаются. В операции участвуют более 350 человек, включая следователей, криминалистов и сотрудников поисково-спасательных отрядов. Трудности в поисках обусловлены снегопадом и сложной местностью. Недавно к поискам присоединились 17 альпинистов со специализированным оборудованием.
Известно, что Усольцевы планировали остаться с ночевой в домике-куполе на территории Минской петли. Первоначально они собирались идти в составе туристической группы, но из-за непогоды отправились одни. После начала маршрута начался сильный дождь, из-за чего Усольцевы могли сойти с тропы. Их автомобиль был найден рядом с горным массивом, в нем остались все ценные вещи, документы и даже детское кресло с игрушками. Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием спасателей и вертолетов, региональный СК считает, что шансы найти их живыми минимальны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.