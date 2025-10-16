Трое подростков пропали в населенном пункте Бутаки Челябинской области. Несовершеннолетних уже несколько дней безрезультатно ищут волонтеры. В ориентировки поискового отряде «Легион-СПАС» отмечается, что двое из пропавших были одеты в элементы военного камуфляжа.
«Внимание, пропал Кирилл Байбуров, 14 лет. Он был замечен 14 октября в Сосновском районе, деревня Бутаки. С тех пор о его местонахождение неизвестно. Приметы — рост 165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые. Был одет в военную куртку, черные штаны и черно-белые кроссовки», — говорится в ориентировки, размещенной поисковиками в группе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте».
В этой же группе даны ориентировки еще на двух ребят, которых также последний раз видели в Бутаках 14 октября. Это Владимир Кокоринов, 14 лет. Приметы: рост составляет 185 см, телосложение худощавое, волосы коротко стрижены. На момент исчезновения был одет в куртку зеленого цвета и военные штаны.
Также последний раз в тот день в Бутаках видели 16-летнего Дениса Русакова. Его рост составляет 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, светлые. Был одет по спортивному — черные штаны и бордовая куртка.
