16 октября 2025

В центре Челябинска на площади Революции пылает автомобиль и лежат раненые

Жуткое ДТП в самом центре Челябинска, одна из машин загорелась
Жуткое ДТП в самом центре Челябинска, одна из машин загорелась

В центре Челябинска на площади Революции, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщают, что горит автомобиль, а рядом на дороге лежат раненые люди.

«В результате столкновения автомобиль такси получил значительные повреждения, а другая легковая машина загорелась. На проезжей части находятся пострадавшие», — рассказали URA.RU очевидцы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. И сотрудники экстренных служб. 

