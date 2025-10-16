В центре Челябинска на площади Революции пылает автомобиль и лежат раненые

Жуткое ДТП в самом центре Челябинска, одна из машин загорелась
В центре Челябинска на площади Революции, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщают, что горит автомобиль, а рядом на дороге лежат раненые люди.
«В результате столкновения автомобиль такси получил значительные повреждения, а другая легковая машина загорелась. На проезжей части находятся пострадавшие», — рассказали URA.RU очевидцы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. И сотрудники экстренных служб.
