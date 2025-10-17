Минцифры попросили расширить список сайтов, работающих при ограничении интернета

Общероссийское объединение пассажиров направило обращение в Минцифры с просьбой расширить «белый список» интернет-ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета, за счет сайтов и приложений российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, а также сервисов аренды транспорта и оплаты проезда. Соответствующее письмо на имя главы ведомства Максута Шадаева имеется в распоряжении журналистов.

«В условиях возможных ограничений мобильного интернета доступ к данным сервисам имеет принципиальное значение для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств», — говорится в тексте обращения, направленного в Минцифры, доступ к которому есть у РИА «Новости». Представители организации подчеркивают, что многие россияне используют сайты и приложения перевозчиков для приобретения билетов, аренды средств индивидуальной мобильности и оплаты поездок в общественном транспорте.

Авторы обращения уточняют, что речь идет о включении в «белый список» сайтов авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также мобильных приложений для аренды электросамокатов, велосипедов и других транспортных средств. Помимо этого, предлагается добавить региональные сервисы для оплаты проезда в пассажирском транспорте. По мнению специалистов объединения, данная мера позволит повысить устойчивость транспортной системы в условиях возможных перебоев связи, а также улучшит цифровую безопасность населения при ограничениях сетевой инфраструктуры.

Ранее Минцифры опубликовало перечень интернет-сервисов, которые останутся доступны россиянам при ограничении мобильного доступа. В него вошли «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», а также маркетплейсы Ozon, Wildberries, «Авито», и платформы «Дзен» и Rutube.

