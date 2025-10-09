Минцифры объяснили, будут ли отключать интернет по выходным

Минцифры опровергло слухи об отключении интернета по выходным
Служба новостей «URA.RU»
Интернет продолжает работать в штатном режиме
Минцифры РФ категорически опровергло информацию о якобы готовящихся ограничениях доступа к интернету по выходным. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Как фиксированный, так и мобильный, а также спутниковый интернет продолжают работать в штатном режиме.

Ведомство отмечает, что функционирование сетей связи осуществляется с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом регионе страны, однако никаких планов по отключению или ограничению доступа к интернету не существует. Минцифры призывает граждан не доверять непроверенным источникам и ориентироваться только на официальные каналы ведомства.

В начале октября в различных мессенджерах и социальных сетях начала распространяться информация о якобы планируемых ограничениях доступа к интернету на территории России по выходным дням. Сообщения вызвали обеспокоенность среди пользователей.

