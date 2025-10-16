В Челябинске 16 октября пьяный мужчина с пистолетом устроил погром в юридическом бюро. Успокоить дебошира помогла группа быстрого реагирования, сообщает ЧОП «Варяг».
«Нетрезвый гражданин с пистолетом ворвался в юридическое бюро на улице Цвиллинга. Мужчина угрожал сотрудникам офиса и раскидывал все, что попадалось под руку. Появление „варягов“ вызвало у него настоящий приступ агрессии. Бойцы ГБР утихомирили хулигана при помощи наручников», — сообщили в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» во «ВКонтакте».
В ходе конфликта никто не пострадал. Задержанный передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!