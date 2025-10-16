16 октября 2025

В Челябинске пьяный мужчина с пистолетом разгромил юридическое бюро. Фото

Челябинец был вооружен пистолетом
Челябинец был вооружен пистолетом

В Челябинске 16 октября пьяный мужчина с пистолетом устроил погром в юридическом бюро. Успокоить дебошира помогла группа быстрого реагирования, сообщает ЧОП «Варяг».

«Нетрезвый гражданин с пистолетом ворвался в юридическое бюро на улице Цвиллинга. Мужчина угрожал сотрудникам офиса и раскидывал все, что попадалось под руку. Появление „варягов“ вызвало у него настоящий приступ агрессии. Бойцы ГБР утихомирили хулигана при помощи наручников», — сообщили в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» во «ВКонтакте».

В ходе конфликта никто не пострадал. Задержанный передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Дебошира успокоили с помощью наручников
Дебошира успокоили с помощью наручников
Фото:

В Челябинске 16 октября пьяный мужчина с пистолетом устроил погром в юридическом бюро. Успокоить дебошира помогла группа быстрого реагирования, сообщает ЧОП «Варяг». «Нетрезвый гражданин с пистолетом ворвался в юридическое бюро на улице Цвиллинга. Мужчина угрожал сотрудникам офиса и раскидывал все, что попадалось под руку. Появление „варягов" вызвало у него настоящий приступ агрессии. Бойцы ГБР утихомирили хулигана при помощи наручников», — сообщили в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» во «ВКонтакте». В ходе конфликта никто не пострадал. Задержанный передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
