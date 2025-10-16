16 октября 2025

В Челябинске на 90-летие Ленинского района выступит кавер-группа RADIO MALTA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителей района приглашают на праздник
Жителей района приглашают на праздник Фото:

В Челябинске в сквере «Семейный» 18 октября отметят 90-летие Ленинского района. Хедлайнером праздника станет кавер-группа RADIO MALTA, сообщает администрация района.

«Юбилей района — возможность продемонстрировать его историю, достижения и потенциал! Приглашаем на празднование 90-летия Ленинского района», — написали в группе администрации района во «ВКонтакте».

Праздник начнется в 16:00 торжественным открытием. Гостей ждут творческие и игровые площадки, мастер-классы, аквагрим и розыгрыши призов. В 18:30 на сцене появится группа RADIO MALTA. Вход свободный.

Ленинскому району Челябинска исполнится 90 лет
Ленинскому району Челябинска исполнится 90 лет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в сквере «Семейный» 18 октября отметят 90-летие Ленинского района. Хедлайнером праздника станет кавер-группа RADIO MALTA, сообщает администрация района. «Юбилей района — возможность продемонстрировать его историю, достижения и потенциал! Приглашаем на празднование 90-летия Ленинского района», — написали в группе администрации района во «ВКонтакте». Праздник начнется в 16:00 торжественным открытием. Гостей ждут творческие и игровые площадки, мастер-классы, аквагрим и розыгрыши призов. В 18:30 на сцене появится группа RADIO MALTA. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...