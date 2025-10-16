В Челябинске на 90-летие Ленинского района выступит кавер-группа RADIO MALTA

В Челябинске в сквере «Семейный» 18 октября отметят 90-летие Ленинского района. Хедлайнером праздника станет кавер-группа RADIO MALTA, сообщает администрация района.
«Юбилей района — возможность продемонстрировать его историю, достижения и потенциал! Приглашаем на празднование 90-летия Ленинского района», — написали в группе администрации района во «ВКонтакте».
Праздник начнется в 16:00 торжественным открытием. Гостей ждут творческие и игровые площадки, мастер-классы, аквагрим и розыгрыши призов. В 18:30 на сцене появится группа RADIO MALTA. Вход свободный.
