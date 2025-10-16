Обанкроченный завод Роскосмоса в Миассе продадут за 2,6 миллиарда рублей

Обанкроченный Миасский машзавод (ММЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, продадут на торгах с начальной ценой 2,649 млрд рублей. Как следует из определения суда, обязательным условием к покупателю станет наличие лицензии на ведение космической деятельности.
«Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО „ММЗ“ (единая производственная площадка ТЭЦ, Корпус 46 и имущество, используемое для выполнения государственного оборонного заказа) в редакции, представленной конкурсным управляющим. Дополнить его условием, содержащемся в письме Роскосмоса от 17 апреля 2025 года, предусматривающем наличие у организации (покупателя) лицензии на осуществление космической деятельности», — определил челябинский арбитраж. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Против включения этого требования выступал конкурсный управляющий Анатолий Селищев. Его поддержали кредиторы ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт». Они утверждали, что завод никогда не имел такой лицензии и не занимался соответствующей деятельностью, а новое условие ограничит конкуренцию и может привести к срыву торгов.
В свою очередь, Роскосмос, акционер АО «ГРЦ Макеева», Россельхозбанк, УФСБ и прокуратура региона настаивали на обязательности данного условия. Роскосмос указал, что имеет право выдвигать дополнительные требования к покупателю стратегического предприятия, а «ГРЦ Макеева» сообщило о планах привлечь завод к ракетно-космическому проекту «Корона».
Суд встал на сторону госорганов, подчеркнув приоритет государственных интересов. Он отметил, что обеспечение публичного интереса, направленного на поддержание общественного порядка и безопасности, имеет приоритет перед защитой прав кредиторов в деле о банкротстве.
Торги пройдут в форме закрытого конкурса с открытой формой представления предложений о цене на электронной площадке «Центр дистанционных торгов». Помимо космической лицензии, покупатель должен будет иметь допуск к гостайне, лицензии на производство вооружений и находиться в реестре организаций ОПК.
Имущество будет продано единым лотом. В его составе, кроме инфраструктурных активов, будет имущество, используемое для гособоронзаказа. Новый собственник обязан сохранить целевое назначение комплекса и выполнять все договоры предприятия по ГОЗ.
Банкротство АО «ММЗ» иницировало само предприятие. Производство по делу арбитраж возбудил в марте 2021 года. Несостоятельным завод суд признал 18 июля 2022 года. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство.
