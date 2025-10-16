Челябинские застройщики за три месяца продали 3,8 тысячи квартир

В Челябинске в третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым продажи квартир в новостройках выросли на 11,7%. За три месяца застройщики реализовали 3,8 тысячи объектов, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей. По итогам периода число сделок с новостройками во всех городах-миллионниках России увеличилось на 21% к предыдущему кварталу», — отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
В целом по России сильнее всего продажи новых квартир выросли в Самаре (+64%), Нижнем Новгороде (+53,8%),Уфе (+49%). При этом больше всего объектов в новостройках было продано в Москве. Там в третьем квартале продажи поднялись на 10,3%. Всего в столице было продано 18,6 тысяч квартир. Также по числу сделок лидировал Санкт-Петербург, где за три месяца было продано около 8,4 тысяч объектов.
