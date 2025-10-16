На челябинском участке трассы М-5 временно вводят реверс из-за ремонта

На участке трассы М-5 «Урал» под Златоустом Челябинской области 17 октября временно введут реверсивное движение. Ограничения связаны с укладкой асфальта, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«17 октября реверсивное движение с 13:00 до 19:00 будет введено на участке км 1719 — 1721 по направлению в Уфу в связи с укладкой асфальта», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что из-за реверса возможны затруднения движения.
Как ранее отмечали в управлении, дорожные работы проходят сразу на четырех участках трассы М-5. Завершить их планируют 1 ноября. Устройство слоев износа проводят на:
- км 1609 – км 1620;
- км 1649 – км 1652+158;
- км 1705 – км 1727;
- км 1774 – км 1780+500 (поворот на Миасс).
