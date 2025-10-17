ВС РФ нанесли удар по технике, которую используют иностранные инструкторы для обучения ВСУ

ВС РФ ударили по складу техники для обучения ВСУ в Черниговской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ ударили по базе, где хранится техника для обучения ВСУ
ВС РФ ударили по базе, где хранится техника для обучения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия нанесла удар по району железнодорожного вокзала в городе Городня (Черниговская область, Украина). Там расположен склад техники, используемой для обучения ВСУ иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговская область, Городня. Пишут, что полыхало и детонировало со стороны ж/д вокзала Городня. Там была небольшая нефтебаза», — цитирует РИА Новости Лебедева. По его словам, эта база, в частности, использовалась для техники, с помощью которой обучают боевиков в районе старого аэродрома. Также Лебедев подчеркнул, что дары удары нанесли и по складам ВСУ с большими резервуарами, находящимися в Чернигове.

Ночью, 17 октября, украинские БПЛА атаковали российские территории 61 БПЛА. Больше всего дронов сбито в небе над Крымом. В результате атак несколько электроподстанций получили повреждения. Также несколько районов Ростовской области подверглись удару беспилотников. В одном из них пострадал частный дом.

Кроме того, в ряде регионов действовал режим беспилотной опасности. На фоне этого в течение ночи вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 17 октября — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия нанесла удар по району железнодорожного вокзала в городе Городня (Черниговская область, Украина). Там расположен склад техники, используемой для обучения ВСУ иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. «Черниговская область, Городня. Пишут, что полыхало и детонировало со стороны ж/д вокзала Городня. Там была небольшая нефтебаза», — цитирует РИА Новости Лебедева. По его словам, эта база, в частности, использовалась для техники, с помощью которой обучают боевиков в районе старого аэродрома. Также Лебедев подчеркнул, что дары удары нанесли и по складам ВСУ с большими резервуарами, находящимися в Чернигове. Ночью, 17 октября, украинские БПЛА атаковали российские территории 61 БПЛА. Больше всего дронов сбито в небе над Крымом. В результате атак несколько электроподстанций получили повреждения. Также несколько районов Ростовской области подверглись удару беспилотников. В одном из них пострадал частный дом. Кроме того, в ряде регионов действовал режим беспилотной опасности. На фоне этого в течение ночи вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 17 октября — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...