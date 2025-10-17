ВС РФ нанесли удар по технике, которую используют иностранные инструкторы для обучения ВСУ

Россия нанесла удар по району железнодорожного вокзала в городе Городня (Черниговская область, Украина). Там расположен склад техники, используемой для обучения ВСУ иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Черниговская область, Городня. Пишут, что полыхало и детонировало со стороны ж/д вокзала Городня. Там была небольшая нефтебаза», — цитирует РИА Новости Лебедева. По его словам, эта база, в частности, использовалась для техники, с помощью которой обучают боевиков в районе старого аэродрома. Также Лебедев подчеркнул, что дары удары нанесли и по складам ВСУ с большими резервуарами, находящимися в Чернигове.
Ночью, 17 октября, украинские БПЛА атаковали российские территории 61 БПЛА. Больше всего дронов сбито в небе над Крымом. В результате атак несколько электроподстанций получили повреждения. Также несколько районов Ростовской области подверглись удару беспилотников. В одном из них пострадал частный дом.
Кроме того, в ряде регионов действовал режим беспилотной опасности. На фоне этого в течение ночи вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 17 октября — в материале URA.RU.
