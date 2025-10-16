Суд снял арест с активов бывшего депутата челябинской гордумы Иванова

Суд снял арест с имущества бывшего депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Как следует из материалов дела, все права о распоряжению активами перешли к финансовому управляющему Юлии Геннеберг.
«Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области обеспечительные меры. Определение подлежит немедленному исполнению», — определил арбитраж. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Определение суд принял по заявлению Геннеберг. Руководитель ссылалась на личное банкротство Иванова и положения закона о несостоятельности. Она требовала отменить аресты, наложенные в мае 2025 года.
Против отмены мер выступала конкурсный управляющий обанкротившейся компании «АльфаСтрой» Ирина Дубарева. В своем отзыве она настаивала, что обеспечительные меры необходимы для сохранения имущества и предотвращения его отчуждения.
«В соответствии с законом о банкротстве, с даты признания гражданина банкротом снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина», — указал суд в обосновании своего решения. Новые аресты арбитраж также исключил.
Отменены запреты на регистрационные действия в отношении 20 объектов недвижимости Иванова в Челябинске и Москве, включая квартиры, офисы и земельные участки. Также сняты аресты с денежных средств на счетах и запреты на отчуждение долей в трех компаниях.
Иванов стал банкротом 15 сентября 2023 года, а обеспечительные меры на его имущество уд наложил 20 мая 2025 года. В августе арбитраж уже установил основания для привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам «АльфаСтрой» вместе с супругой Татьяной Завгородней.
