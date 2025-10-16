16 октября 2025

Суд снял арест с активов бывшего депутата челябинской гордумы Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд снял арест с активов Олега Иванова, чтобы ими могла распорядиться финуправляющий Юлия Геннеберг
Суд снял арест с активов Олега Иванова, чтобы ими могла распорядиться финуправляющий Юлия Геннеберг Фото:

Суд снял арест с имущества бывшего депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Как следует из материалов дела, все права о распоряжению активами перешли к финансовому управляющему Юлии Геннеберг.

«Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области обеспечительные меры. Определение подлежит немедленному исполнению», — определил арбитраж. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Определение суд принял по заявлению Геннеберг. Руководитель ссылалась на личное банкротство Иванова и положения закона о несостоятельности. Она требовала отменить аресты, наложенные в мае 2025 года.

Против отмены мер выступала конкурсный управляющий обанкротившейся компании «АльфаСтрой» Ирина Дубарева. В своем отзыве она настаивала, что обеспечительные меры необходимы для сохранения имущества и предотвращения его отчуждения.

«В соответствии с законом о банкротстве, с даты признания гражданина банкротом снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина», — указал суд в обосновании своего решения. Новые аресты арбитраж также исключил.

Отменены запреты на регистрационные действия в отношении 20 объектов недвижимости Иванова в Челябинске и Москве, включая квартиры, офисы и земельные участки. Также сняты аресты с денежных средств на счетах и запреты на отчуждение долей в трех компаниях.

Иванов стал банкротом 15 сентября 2023 года, а обеспечительные меры на его имущество уд наложил 20 мая 2025 года. В августе арбитраж уже установил основания для привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам «АльфаСтрой» вместе с супругой Татьяной Завгородней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд снял арест с имущества бывшего депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Как следует из материалов дела, все права о распоряжению активами перешли к финансовому управляющему Юлии Геннеберг. «Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области обеспечительные меры. Определение подлежит немедленному исполнению», — определил арбитраж. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Определение суд принял по заявлению Геннеберг. Руководитель ссылалась на личное банкротство Иванова и положения закона о несостоятельности. Она требовала отменить аресты, наложенные в мае 2025 года. Против отмены мер выступала конкурсный управляющий обанкротившейся компании «АльфаСтрой» Ирина Дубарева. В своем отзыве она настаивала, что обеспечительные меры необходимы для сохранения имущества и предотвращения его отчуждения. «В соответствии с законом о банкротстве, с даты признания гражданина банкротом снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина», — указал суд в обосновании своего решения. Новые аресты арбитраж также исключил. Отменены запреты на регистрационные действия в отношении 20 объектов недвижимости Иванова в Челябинске и Москве, включая квартиры, офисы и земельные участки. Также сняты аресты с денежных средств на счетах и запреты на отчуждение долей в трех компаниях. Иванов стал банкротом 15 сентября 2023 года, а обеспечительные меры на его имущество уд наложил 20 мая 2025 года. В августе арбитраж уже установил основания для привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам «АльфаСтрой» вместе с супругой Татьяной Завгородней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...