Супружеская пара экс-депутатов из Челябинска ответит за банкротство своей фирмы

Экс-депутаты Олег Иванов и Татьяна Завгородняя будут привлечены к ссбисидарной ответственности по делу о банкротстве фирмы «АльфаСтрой» как супруги и партнеры по бизнесу. Такое решение принял арбитражный суд Челябинской области.
«Признать доказанным наличие оснований для привлечения Иванова Олега Викторовича, Завгородней Татьяны Анатольевны к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — ООО „АльфаСтрой“. Приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части установления размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами в связи с незавершенностью мероприятий по формированию конкурсной массы», — говорится в постановлении суда (есть в распоряжении URA.RU).
Экс-депутат гордумы Челябинска Иванов, как и его фирма, также признан банкротом из-за миллиардного долга. Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене, бывшему депутату заксобрания области Татьяне Завгородней.
Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами.
Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. Такие же статьи УК РФ инкриминируются его жене, она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела Иванова, Завгородней и трех менеджеров «Альфастроя» уже переданы в суд. Адвокаты супругов со СМИ не общаются.
