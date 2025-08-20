20 августа 2025

Супружеская пара экс-депутатов из Челябинска ответит за банкротство своей фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Иванов и Татьяна Завгородняя сообща заплатят по гигантским долгам
Олег Иванов и Татьяна Завгородняя сообща заплатят по гигантским долгам Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Экс-депутаты Олег Иванов и Татьяна Завгородняя будут привлечены к ссбисидарной ответственности по делу о банкротстве фирмы «АльфаСтрой» как супруги и партнеры по бизнесу. Такое решение принял арбитражный суд Челябинской области.

«Признать доказанным наличие оснований для привлечения Иванова Олега Викторовича, Завгородней Татьяны Анатольевны к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — ООО „АльфаСтрой“. Приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части установления размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами в связи с незавершенностью мероприятий по формированию конкурсной массы», — говорится в постановлении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Экс-депутат гордумы Челябинска Иванов, как и его фирма, также признан банкротом из-за миллиардного долга. Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене, бывшему депутату заксобрания области Татьяне Завгородней.

Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами.

Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. Такие же статьи УК РФ инкриминируются его жене, она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела Иванова, Завгородней и трех менеджеров «Альфастроя» уже переданы в суд. Адвокаты супругов со СМИ не общаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутаты Олег Иванов и Татьяна Завгородняя будут привлечены к ссбисидарной ответственности по делу о банкротстве фирмы «АльфаСтрой» как супруги и партнеры по бизнесу. Такое решение принял арбитражный суд Челябинской области. «Признать доказанным наличие оснований для привлечения Иванова Олега Викторовича, Завгородней Татьяны Анатольевны к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — ООО „АльфаСтрой“. Приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части установления размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами в связи с незавершенностью мероприятий по формированию конкурсной массы», — говорится в постановлении суда (есть в распоряжении URA.RU). Экс-депутат гордумы Челябинска Иванов, как и его фирма, также признан банкротом из-за миллиардного долга. Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене, бывшему депутату заксобрания области Татьяне Завгородней. Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами. Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. Такие же статьи УК РФ инкриминируются его жене, она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела Иванова, Завгородней и трех менеджеров «Альфастроя» уже переданы в суд. Адвокаты супругов со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...