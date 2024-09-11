Олега Иванова обвиняют в целом ряде экономических преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Бывший депутат гордумы Челябинска Олег Иванов готовится к суду по своему основному уголовному делу. Ему вменяют участие в налоговых махинациях, неправомерный оборот денежных средств и умышленное банкротство компании. Материалы на днях передали в Центральный райсуд Челябинска. Согласно базе данных суда, вместе с Ивановым по делу проходит еще четыре человека, среди которых его жена Татьяна Завгородняя.

«Регистрация поступившего в суд дела 10 сентября 2024 года. Передача материалов дела судье 11 сентября 2024 года», — указано в карточке дела.

Сейчас судья Александр Табаков должен ознакомиться с материалами дела. Времени для этого ему понадобиться много. По данным URA.RU, из четвертого следственного управления (дислокация в Екатеринбурге) с бумагами по делу приехала целая ГАЗель. Предстоит проделать большой объем работы, прежде чем принять решение по движению дела.

Иванов находится под следствием с конца 2022 года. Его задерживали сотрудники УФСБ по региону. Депутата (на момент задержания Иванов был действующим депутатом гордумы Челябинска) обвинили в целом ряде экономических преступлений. Но своей вины он так и не признал. Также под следствие попала и его жена — Завгородняя.

После задержания депутата к нему выстроилась очередь из кредиторов. У них нашлись многомиллионные претензии к его фирме «Альфастрой». По итогу компания обанкротилась. Сам депутат, уже будучи в СИЗО, также добился признания себя финансово несостоятельным.

Иванов занимал пост депутата гордумы три срока подряд. В думу он был делегирован от Центрального райсовета депутатов. Полномочия его истекли после выборов нового состава гордумы.

С Олегом Ивановым по делу проходят его жена (Наталья Завгородняя) и менеджеры «Альфастрой» Скрин: официальный сайт Центрального райсуда Челябинска