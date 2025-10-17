Свердловского силовика обвиняют во взятке, жена написала письма московскому начальству

Супруга бывшего начальника исправительной колонии №46 (Невьянск) майора Александра Мельникова, отправленного в СИЗО по обвинению во взятке и превышении должностных полномочий, отправила письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСИН РФ Аркадию Гостеву. Она просит их вмешаться в расследование уголовного дела ее мужа, потому что считает, что в нем есть нарушения. Копии жалоб есть в распоряжении URA.RU.
По данным агентства, Мельников был задержан 21 марта. В этот же день ему предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Следствие считает, что офицер получил от зеков материалы для изготовления прицепа-палатки, а за это закрыл глаза на то, что у них есть запрещенные в колонии смартфоны и Wi-Fi роутер. 23 марта Верх-Исетский районный суд избрал Мельникову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако позже Свердловский областной суд ее ужесточил, майора отправили в следственный изолятор. Позднее к обвинению были добавлены еще два аналогичных эпизода.
Мельников вину категорически отрицает. Он считает, что мог стать жертвой оговорa со стороны заключенных. 18 марта 2024 года дежурный сообщил Мельникову об обнаружении у двоих арестантов смартфонов. Майор решил лично проверить содержимое телефонов и нашел переписки с сотрудниками управления службы безопасности (УСБ) колонии. В них силовики просили зеков рассказывать компрометирующие сведения на других заключенных. Осмотр этой переписки Мельников снял на видео. После этого Александр Мельников признал этих заключенных злостными нарушителями и отправил в отряд с более строгими условиями (ШИЗО).
31 декабря 2024-го у другого осужденного нашли бутылку виски. Мельников выяснил, что запрещенный в ИК алкоголь зеку принес один из сотрудников. Глава колонии незамедлительно сообщил об этом областному руководству, началась проверка УСБ. Данного сотрудника, как уверяет Мельникова, стали просить дать показания на ее супруга, а взамен он бы избежал уголовной ответственности. Пока шло разбирательство, на Мельникова упала жалоба о вымогательстве гуманитарной помощи у арестантов (жена опровергает это), а 10 марта в дежурную часть пришел рапорт, что Мельников подозревается во взятке.
«У Мельникова есть чеки и документы, которые подтверждают, что он оплатил изготовление прицепа через кассу колонии. <...> Есть еще ряд обвинений, которые вообще не соответствуют действительности и не подтверждаются ничем, кроме заявлений заключенных. <...> Прошу провести проверку. Ранее я и мой муж неоднократно направляли жалобы по изложенным фактам, однако никакого ответа о результатах рассмотрения наших жалоб до настоящего времени не поступило», — написала супруга Мельникова в письме.
По словам адвоката офицера Юлии Лаптевой, с 10 апреля с участием Мельникова не проводятся следственные действия. «Мера пресечения неоднократно продлевалась с обоснованием, что Мельников якобы может скрыться, боясь тяжести обвинения. Хотя фактов и доказательств этому не приводилось», — отметила Лаптева.
В свердловских силовых структурах тему не комментируют. URA.RU отправило запросы в СК РФ и ФСИН РФ. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
