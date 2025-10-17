В Первоуральске (Свердловская область) объявили в розыск 37-летнего Павел Сутормин. Мужчина уехал в неизвестном направлении на бежевом автомобиле Hyndai Santa Fe 8 октября и пропал, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Сутормин Павел Владимирович, 37 лет, город Первоуральск, Свердловская область. С 8 октября 2025 года его местонахождение неизвестно. Пропал на автомобиле Hyndai Santa Fe бежевого цвета», — пояснили волонтеры. Сообщить о его местонахождении можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
Рост мужчины — 170 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в оранжевый пуховик. Пропавший нуждается в медицинской помощи.
