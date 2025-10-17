В Южно-Сахалинске вспыхнул крупный пожар на складе с канцелярскими товарами. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. О происшествии сообщает МЧС России.
«На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Южно-Сахалинске горит склад с канцтоварами, предварительно, на 1000 квадратах», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
По данным министерства, сигнал о пожаре поступил дежурному в 6:20 по местному времени. На место происшествия выехали 19 пожарных и четыре единицы техники, включая специализированную высотную машину. Причины возгорания выясняют специалисты, на месте работают дознаватели МЧС и представители полиции. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
С начала месяца сообщалось о нескольких крупных возгораниях на складах в России. Например, 5 октября, на Волгоградском проспекте Москвы загорелся трехэтажный склад. Тогда площадь огня составила несколько сотен квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.