Пожар на 1000 квадратных метров разгорелся в Южно-Сахалинске. Видео

На Сахалине загорелся склад, площадь - около 1000 квадратных метров
На Сахалине загорелся склад, площадь - около 1000 квадратных метров

В Южно-Сахалинске вспыхнул крупный пожар на складе с канцелярскими товарами. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. О происшествии сообщает МЧС России.

«На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Южно-Сахалинске горит склад с канцтоварами, предварительно, на 1000 квадратах», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

По данным министерства, сигнал о пожаре поступил дежурному в 6:20 по местному времени. На место происшествия выехали 19 пожарных и четыре единицы техники, включая специализированную высотную машину. Причины возгорания выясняют специалисты, на месте работают дознаватели МЧС и представители полиции. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

С начала месяца сообщалось о нескольких крупных возгораниях на складах в России. Например, 5 октября, на Волгоградском проспекте Москвы загорелся трехэтажный склад. Тогда площадь огня составила несколько сотен квадратных метров. 

