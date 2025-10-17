Ford отзовет в США более полумиллиона дефектных автомобилей

Американский автоконцерн Ford объявил об отзыве почти 625 тысяч автомобилей в США из-за выявленных дефектов в работе ремней безопасности и мониторов камер заднего вида. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Национальная администрация безопасности движения на трассах США (NHTSA) заявила в пятницу, что отзывает почти 625 000 транспортных средств в США из-за проблем с ремнями безопасности и дисплеями камер заднего вида», — отмечается в материале. По данным журналистов, в сервисную кампанию попали более 332 тысяч автомобилей Ford Mustang с неисправными ремнями безопасности и почти 292 тысячи пикапов моделей F-250, F-350 и F-450, у которых обнаружены сбои в работе дисплеев камер заднего вида.
Согласно уведомлениям NHTSA, отзыв из-за ремней безопасности затронул 332 778 автомобилей Ford Mustang, в то время как отзыв из-за проблем с дисплеями камер коснулся 291 901 грузовиков повышенной грузоподъемности F-250, F-350 и F-450.
В администрации NHTSA уточнили, что дилеры Ford бесплатно устранят выявленные неисправности. На Mustang будет проведена инспекция и замена ремней, а на пикапах обновят программное обеспечение модуля обработки изображений для корректной работы парковочной системы.
Ранее Ford уже отзывал в США более 115 тысяч пикапов F-серии, выпущенных с 2020 по 2021 год, из-за дефекта рулевого управления. Тогда причиной стала вероятность отсоединения верхнего вала рулевой колонки, что могло привести к потере управления автомобилем.
