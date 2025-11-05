Логотип РИА URA.RU
В торговой компании молокозавода Кургана сменили директора спустя несколько месяцев после назначения

В компании предприятия «Молоко Зауралья» сменился гендиректор
05 ноября 2025 в 08:30
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор торговой компании «Молоко Зауралья» Павел Козлов уволился с должности спустя несколько месяцев после назначения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы бизнеса.

«Павел Козлов покинул торговую компанию молокозавода. Проработал не больше двух месяцев. Видимо, не сработался с руководством предприятия. Должность вновь перешла к Анастасии Предвечной, которая ранее уже возглавляла фирму», — сообщил источник.

Информация о смене руководителя подтвердилась данными из госреестра. Также корреспондент URA.RU обратился к Павлу Козлову за подробностями его увольнения, однако ответ так и не поступил. 

До работы в фирме молокозавода Козлов трудился в аппарате губернатора Курганской области. Экс-чиновник возглавлял отдел государственного протокола. Также он работал в департаменте АПК в должности заведующего сектором развития аквакультуры отдела животноводства и племенной работы. Имеет опыт работы в департаменте экономического развития региона, где некоторое время возглавлял ныне ликвидированное ГУП «Бизнес-инкубатор».

