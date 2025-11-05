В торговой компании молокозавода Кургана сменили директора спустя несколько месяцев после назначения

В дочерней компании молокозавода Кургана сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор торговой компании «Молоко Зауралья» Павел Козлов уволился с должности спустя несколько месяцев после назначения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы бизнеса.

«Павел Козлов покинул торговую компанию молокозавода. Проработал не больше двух месяцев. Видимо, не сработался с руководством предприятия. Должность вновь перешла к Анастасии Предвечной, которая ранее уже возглавляла фирму», — сообщил источник.

Информация о смене руководителя подтвердилась данными из госреестра. Также корреспондент URA.RU обратился к Павлу Козлову за подробностями его увольнения, однако ответ так и не поступил.

