Японский кроссовер насмерть сбил пешехода в Кургане. Видео

04 ноября 2025 в 21:56
Полиция выясняет причины аварии в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане кроссовер Nissan Qashqai насмерть сбил пешехода, который нарушил правила перехода дороги. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«На проспекте Машиностроителей в 19 часов 35 минут водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на красный сигнал светофора. Пешеход погиб на месте ДТП, до приезда скорой», — сообщается в telegram-канале отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося, отметили в полиции.

