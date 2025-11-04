Полиция выясняет причины аварии в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане кроссовер Nissan Qashqai насмерть сбил пешехода, который нарушил правила перехода дороги. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«На проспекте Машиностроителей в 19 часов 35 минут водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на красный сигнал светофора. Пешеход погиб на месте ДТП, до приезда скорой», — сообщается в telegram-канале отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося, отметили в полиции.