В Кургане ищут сотрудников в ночные клубы на зарплату 150 тысяч рублей
Сотрудников набирают в ночные клубы
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Администраторов набирают в ночные клубы Кургана. Им предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлениях по поиску персонала.
«Вакансии администраторов в ночные клубы. Зарплата от 80 000 до 150 000 рублей», — сообщается в объявлениях на популярных сайтах.
В обязанности входит: отвечать на телефонные звонки и сообщения, вести запись посетителей. От соискателей требуется умение грамотно говорить, быть пунктуальным и ответственным.
На рынке труда Кургана наблюдается активный поиск персонала на различные должности. Ранее в городе объявлялись вакансии операторов выездного виртуального кинотеатра с зарплатой до 80 тысяч рублей и позиции моделей с оплатой три тысячи рублей за смену, что указывает на диверсификацию предложений работодателей в разных сегментах рынка услуг.
