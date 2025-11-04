Логотип РИА URA.RU
В Кургане ищут сотрудников в ночные клубы на зарплату 150 тысяч рублей

05 ноября 2025 в 01:10
Сотрудников набирают в ночные клубы

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администраторов набирают в ночные клубы Кургана. Им предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлениях по поиску персонала.

«Вакансии администраторов в ночные клубы. Зарплата от 80 000 до 150 000 рублей», — сообщается в объявлениях на популярных сайтах.

В обязанности входит: отвечать на телефонные звонки и сообщения, вести запись посетителей. От соискателей требуется умение грамотно говорить, быть пунктуальным и ответственным.

На рынке труда Кургана наблюдается активный поиск персонала на различные должности. Ранее в городе объявлялись вакансии операторов выездного виртуального кинотеатра с зарплатой до 80 тысяч рублей и позиции моделей с оплатой три тысячи рублей за смену, что указывает на диверсификацию предложений работодателей в разных сегментах рынка услуг.

