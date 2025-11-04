«Щелкунчик» на льду и фуршеты в фойе: что ждет курганцев на новогодних мероприятиях

В Кургане в период зимних праздников пройдут музыкальные концерты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцев и гостей города ожидает насыщенная программа новогодних мероприятий. В период зимних праздников на площадках областной филармонии и Ледового дворца имени Парышева пройдут музыкальные концерты, балетные постановки и ледовые шоу. Организаторы подготовили разнообразную афишу для зрителей всех возрастов — от классических произведений до современных интерпретаций любимых сказок. URA.RU подготовило подборку предстоящих событий, способных погрузить в атмосферу праздника.

Музыкальный калейдоскоп: джаз и советская классика встретят Новый год

С 28 по 31 декабря на сцене Курганской областной филармонии состоится «Новогодний „почти“ концерт» для взрослой аудитории (18+). Программа объединит джазовые композиции, популярные советские новогодние песни и зарубежные хиты. В фойе филармонии для гостей организуют праздничный фуршет с шампанским и мандаринами под аккомпанемент легкой музыки. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.

Классический балет: «Щелкунчик» в постановке Григоровича

11 декабря зрители филармонии смогут увидеть двухактный балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Спектакль представит компания «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова, основанная в 2011 году. Постановка следует сценарию Юрия Григоровича, созданному в 1966 году для Большого театра. В труппе выступают солисты московских музыкальных театров и выпускники ведущих хореографических учебных заведений страны. Возрастная категория — 6+, билеты стоят от 1000 до 2500 рублей.

Ностальгия по восьмидесятым: юбилейный фестиваль живого звука

12 декабря в областной филармонии пройдет «Новогодний драйв-80х» — фестиваль, отметивший в этом году двадцатилетие. Первое мероприятие состоялось осенью 2004 года и с тех пор стало традиционным событием в музыкальной жизни региона. На сцене выступят известные музыкальные коллективы и исполнители Курганской области, которые исполнят композиции 1970-1980-х годов. Мероприятие рассчитано на совершеннолетних зрителей, входные билеты обойдутся от 300 до 500 рублей.

Московская премьера: «Снежная королева» от заслуженного режиссера

6 января 2026 года в филармонии покажут новогодний спектакль «Снежная королева» по произведению Ганса Христиана Андерсена. Постановку подготовил заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Московского академического музыкального театра имени Н. Сац Валерий Меркулов. Над декорациями работал народный художник России Игорь Нежный, костюмы создала Наталия Лопусова-Томская, чьи работы представлены в частных коллекциях по всему миру. Спектакль подойдет для семейного просмотра (6+), стоимость билетов составит от 700 до 1500 рублей.

Ледовое волшебство: два формата «Щелкунчика» от звезд фигурного катания

21 декабря в Ледовом дворце имени Парышева пройдет уникальное представление «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Постановка впервые объединяет фигурное катание, балет и живое исполнение музыки Петра Чайковского симфоническим оркестром. Продолжительность шоу составит 1 час 48 минут, начало сеансов в 15:00 и 19:00. Билеты стоят от 1000 до 3500 рублей, рекомендуемый возраст — от 6 лет.