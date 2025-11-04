На дорогах Курганской области из-за непогоды продлили ограничения

В Курганской области из-за непогоды продлили ограничения на дорогах. Оно касается движения автобусов и грузовиков, сообщает Росавтодор.

«В Курганской области ограничено движение автобусов и грузовиков. Запрет действует с 18:00 на трассе „Иртыш“ в границах Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов», — сообщает Росавтодор.

Ранее ограничения на трассе «Иртыш» в Курганской области были введены 3 ноября с 21:30 из-за гололеда и неблагоприятных погодных условий. Запрет касался движения автобусов и грузовиков на участке дороги Р-254 протяженностью более 100 километров в границах Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов.