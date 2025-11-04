На дорогах Курганской области из-за непогоды продлили ограничения
Курганцев просят воздержаться от поездок из-за непогоды
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области из-за непогоды продлили ограничения на дорогах. Оно касается движения автобусов и грузовиков, сообщает Росавтодор.
«В Курганской области ограничено движение автобусов и грузовиков. Запрет действует с 18:00 на трассе „Иртыш“ в границах Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов», — сообщает Росавтодор.
Ранее ограничения на трассе «Иртыш» в Курганской области были введены 3 ноября с 21:30 из-за гололеда и неблагоприятных погодных условий. Запрет касался движения автобусов и грузовиков на участке дороги Р-254 протяженностью более 100 километров в границах Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!