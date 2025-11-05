В Курганской области женщина сдала на металлолом автомобиль, который ей доверили хранить

История началась с того, что женщина дважды управляла автомобилем в нетрезвом виде. Суд признал ее виновной и постановил конфисковать транспортное средство, на котором было совершено правонарушение. «Сотрудник службы регулярно проверял сохранность автомобиля, а когда подошел срок передачи машины в Росимущество, на месте транспортного средства не оказалось. Выяснилось, что владелица продала его пункту приема металлолома, машину быстро уничтожили», — рассказали в ведомстве.