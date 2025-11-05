Логотип РИА URA.RU
В Курганской области похолодало почти до минус 17 градусов

05 ноября 2025 в 09:56
В Куртамыше столбики термометров показали -16,9 градуса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ночью 5 ноября температура воздуха опустилась почти до -17 градусов. Самые низкие показатели зафиксировали на метеостанции в Куртамыше. Об этом сообщает tg-канал «Погода 45».

«Минимальные температуры на станциях Курганской области ночью 5 ноября. Самая низкая температура была в Куртамыше -16,9. В Кургане -13,3», — написано в tg-канале.

В большинстве районов области температура опустилась ниже -13 градусов. В Половинном столбик термометра показал -16,2 градуса, в Шатрово -16,1 градуса, в Лебяжье -15,7 градуса. Наименее холодной ночь оказалась в Шадринске -11,9 градуса, в Макушино -12,6 градуса и в Далматово -13,2 градуса.

Это уже вторая волна значительного похолодания в Курганской области за последние дни. Если ночью 4 ноября минимальные температуры в регионе составляли минус 15,8 градуса в Целинном, то ночью 5 ноября холод усилился, достигнув минус 16,9 градуса в Куртамыше. 

