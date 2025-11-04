В Шадринске продолжат ремонт детсада «Родничок»

Капремонт проведут в здании детсада в Шадринске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонт детского сада «Родничок» в Шадринске (Курганская область) продолжится до ноября 2026 года. На эти цели направлено дополнительное финансирование. Об этом говорится в документации тендера. Ремонт в дошкольном учреждении начался в апреле 2025 года.

«Капитальный ремонт здания детсада №2 „Родничок“ на улице 4-го Уральского полка, 48. Начальная цена контракта 41 012 017 рублей», указано в документации на сайте госзакупок. Уточняется, что ремонт запланирован с 2 февраля по 15 ноября 2026 года. Деньги направлены из федерального, областного и городского бюджетов.