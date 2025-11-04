Щуки ловят недалеко от Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом с Курганом на реке Тобол возле райцентра Кетово хорошо клюет щука. Среди них попадаются крупные, весом более семи килограммов. Об этом рассказали рыбаки.

«В районе Кетово на Тоболе, где находятся бывшие пионерские лагеря, пошла щука после первого мороза. Много крупных трофеев», — говорится в сообщениях, опубликованных в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Улов возле Кетово Фото: паблик «Рыбалка 45 в Кургане 45 Rus» ВК