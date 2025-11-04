Логотип РИА URA.RU
После первого мороза курганцы удивились отличному клеву щуки. Фото

05 ноября 2025 в 03:00
Щуки ловят недалеко от Кургана

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом с Курганом на реке Тобол возле райцентра Кетово хорошо клюет щука. Среди них попадаются крупные, весом более семи килограммов. Об этом рассказали рыбаки.

«В районе Кетово на Тоболе, где находятся бывшие пионерские лагеря, пошла щука после первого мороза. Много крупных трофеев», — говорится в сообщениях, опубликованных в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Улов возле Кетово

Фото: паблик «Рыбалка 45 в Кургане 45 Rus» ВК

Хороший клев щуки в районе Кетово на реке Тобол наблюдается после наступления первых морозов. Ранее в этом же месте рыбаку удалось поймать щуку весом 11,4 килограмма, которую впоследствии рыбак отпустил обратно в воду.

