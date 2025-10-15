В ХМАО завершается речная навигация

В Ханты-Мансийском округе началось поэтапное закрытие речной навигации из-за наступления холодов и образования ледяного покрова. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Похолодание и первые заморозки приводят к образованию ледяного покрова на воде. Как сообщили в АО „Северречфлот“, движение транспорта закрыли уже в нескольких районах, где замерзли малые реки: Нижневартовском районе (река Вах), Белоярском районе (река Казым)», — говорится в публикации.
Дальнейшее ограничение судоходства ожидается в других районах округа до конца октября, точные сроки закрытия навигации зависят от погоды. По предварительным данным, в Березовском районе судоходство завершится 19 октября, в Октябрьском районе — 25 октября. На маршруте «Сургут—Нялино—Селиярово» движение прекратится также 25 октября, в Ханты-Мансийском районе — с 26 по 30 октября, а в Кондинском районе — 30 октября.
