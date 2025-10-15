В ХМАО завершается речная навигация

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югре завершена навигация в Нижневартовском и Белоярском районах
В Югре завершена навигация в Нижневартовском и Белоярском районах Фото:

В Ханты-Мансийском округе началось поэтапное закрытие речной навигации из-за наступления холодов и образования ледяного покрова. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Похолодание и первые заморозки приводят к образованию ледяного покрова на воде. Как сообщили в АО „Северречфлот“, движение транспорта закрыли уже в нескольких районах, где замерзли малые реки: Нижневартовском районе (река Вах), Белоярском районе (река Казым)», — говорится в публикации.

Дальнейшее ограничение судоходства ожидается в других районах округа до конца октября, точные сроки закрытия навигации зависят от погоды. По предварительным данным, в Березовском районе судоходство завершится 19 октября, в Октябрьском районе — 25 октября. На маршруте «Сургут—Нялино—Селиярово» движение прекратится также 25 октября, в Ханты-Мансийском районе — с 26 по 30 октября, а в Кондинском районе — 30 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском округе началось поэтапное закрытие речной навигации из-за наступления холодов и образования ледяного покрова. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Похолодание и первые заморозки приводят к образованию ледяного покрова на воде. Как сообщили в АО „Северречфлот“, движение транспорта закрыли уже в нескольких районах, где замерзли малые реки: Нижневартовском районе (река Вах), Белоярском районе (река Казым)», — говорится в публикации. Дальнейшее ограничение судоходства ожидается в других районах округа до конца октября, точные сроки закрытия навигации зависят от погоды. По предварительным данным, в Березовском районе судоходство завершится 19 октября, в Октябрьском районе — 25 октября. На маршруте «Сургут—Нялино—Селиярово» движение прекратится также 25 октября, в Ханты-Мансийском районе — с 26 по 30 октября, а в Кондинском районе — 30 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...