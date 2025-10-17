Трех пострадавших достали из-под завалов после взрыва на заводе в Стерлитамаке, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
«На данный момент из под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй — средней степени тяжести, третий — легкой степени тяжести», — написал Айрат Рахматуллин в telegram-канале. По его словам, из Уфы к месту происшествия были направлены оперативная группа Министерства здравоохранения Башкортостана, санитарная авиация, врачи-комбустиологи, а также команда психотерапевтов. Эксперты окажут необходимую медицинскую помощь на месте, при необходимости организуют эвакуацию пострадавших в Уфу.
Ранее появились сообщения о взрывах в Стерлитамаке. Оказалось, что произошло обрушение на заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой публикуются оперативные новости о ЧП.
