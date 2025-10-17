Трех пострадавших достали из-под завалов после взрыва на заводе в Стерлитамаке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших на предприятии «Авангард» начали доставлять в городскую больницу №1 Стерлитамака
Пострадавших на предприятии «Авангард» начали доставлять в городскую больницу №1 Стерлитамака Фото:
новость из сюжета
На химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Трех пострадавших достали из-под завалов после взрыва на заводе в Стерлитамаке, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«На данный момент из под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй — средней степени тяжести, третий — легкой степени тяжести», — написал Айрат Рахматуллин в telegram-канале. По его словам, из Уфы к месту происшествия были направлены оперативная группа Министерства здравоохранения Башкортостана, санитарная авиация, врачи-комбустиологи, а также команда психотерапевтов. Эксперты окажут необходимую медицинскую помощь на месте, при необходимости организуют эвакуацию пострадавших в Уфу.

Ранее появились сообщения о взрывах в Стерлитамаке. Оказалось, что произошло обрушение на заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой публикуются оперативные новости о ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трех пострадавших достали из-под завалов после взрыва на заводе в Стерлитамаке, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. «На данный момент из под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй — средней степени тяжести, третий — легкой степени тяжести», — написал Айрат Рахматуллин в telegram-канале. По его словам, из Уфы к месту происшествия были направлены оперативная группа Министерства здравоохранения Башкортостана, санитарная авиация, врачи-комбустиологи, а также команда психотерапевтов. Эксперты окажут необходимую медицинскую помощь на месте, при необходимости организуют эвакуацию пострадавших в Уфу. Ранее появились сообщения о взрывах в Стерлитамаке. Оказалось, что произошло обрушение на заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой публикуются оперативные новости о ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...