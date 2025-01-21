Власти потратят 2.5 млн рублей на печать атласа Перми

Пермские власти ищут подрядчика для издания сувенирной книги «Атлас города Перми». Максимальная цена контракта составляет почти 2,5 млн рублей.
«Стоимость — 2,47 млн рублей. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта заказчик передает подрядчику произведение „Атлас города Перми“ под редакцией А.А. Зайцева, С.В. Пьянкова, Е.С. Перминовой», — говорится в техническом задании к закупке. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что сувенирная книга должна быть издана в твердом переплете в количестве 800 экземпляров. Из них 500 штук должны быть в подарочной упаковке.
Атлас был разработан учеными Пермского классического университета и содержит информацию об истории, географии и метеорологии Перми. Презентация издания прошла на всероссийской научно-практической конференции «Цифровая география» в 2024 году.
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