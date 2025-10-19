Ямальские хоккеисты одержали первую победу в новом сезоне в Подольске
Победу принесла шайба, заброшенная в овертайме
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Хоккейный клуб «Факел Ямал» из Нового Уренгоя выиграл первый выездной матч нового сезона, победив в Подольске местную команду «Воевода». Об этом рассказали в telegram-канале ХК «Факел Ямал».
«Было непросто, особенно в первом периоде! Однако, в овертайме собрались и показали отличную командную работу!», — пишет пресс-служба.
Команда выиграла со счетом 4:3. Несмотря на статистическое преимущество подольской команды по количеству бросков, «Факел Ямал» оказались результативнее. Им удалось отыграться после двух заброшенных шайб соперника и вырвать победу в дополнительное время.
Ранее URA.RU писало, что в Медногорске (Оренбургская область) футбольный клуб «ФАКЕЛ ЯМАЛ» из Нового Уренгоя сыграл вничью с командой «Саратов-Волга» в заключительном матче второй стадии Кубка России.
