Общество

Транспорт

По итогам сезона более 170 километров дорог отремонтировали на Ямале

19 октября 2025 в 19:36
В 2026 году планируется полностью заасфальтировать дорогу Надым — Салехард

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале завершился сезон дорожных работ. Привели в порядок 170 километров трасс в городах, поселках и на региональных магистралях. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«Завершаем сезон дорожных работ — привели в порядок больше 170 километров в городах, посёлках и на региональной трассе», — пишет губернатор. Начата трехлетняя реконструкция проблемного участка трассы Коротчаево — Новый Уренгой.

В следующем году планируется полностью заасфальтировать дорогу Надым — Салехард. Артюхов отметил, что, в условиях региона, каждый километр дорог требует особого подхода и высочайшего мастерства от дорожников.

Ранее URA.RU сообщало, что паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги может закрыться уже 1 ноября с началом интенсивного ледостава. Не ранее 1 декабря откроется ледовая переправа, поэтому в течение месяца движение через основную транспортную артерию Ямала будут обеспечивать вертолеты и воздушные подушки.

