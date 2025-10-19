По итогам сезона более 170 километров дорог отремонтировали на Ямале

В 2026 году планируется полностью заасфальтировать дорогу Надым — Салехард Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале завершился сезон дорожных работ. Привели в порядок 170 километров трасс в городах, поселках и на региональных магистралях. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«Завершаем сезон дорожных работ — привели в порядок больше 170 километров в городах, посёлках и на региональной трассе», — пишет губернатор. Начата трехлетняя реконструкция проблемного участка трассы Коротчаево — Новый Уренгой.

В следующем году планируется полностью заасфальтировать дорогу Надым — Салехард. Артюхов отметил, что, в условиях региона, каждый километр дорог требует особого подхода и высочайшего мастерства от дорожников.

Продолжение после рекламы