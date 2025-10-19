По итогам сезона более 170 километров дорог отремонтировали на Ямале
В 2026 году планируется полностью заасфальтировать дорогу Надым — Салехард
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале завершился сезон дорожных работ. Привели в порядок 170 километров трасс в городах, поселках и на региональных магистралях. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.
«Завершаем сезон дорожных работ — привели в порядок больше 170 километров в городах, посёлках и на региональной трассе», — пишет губернатор. Начата трехлетняя реконструкция проблемного участка трассы Коротчаево — Новый Уренгой.
В следующем году планируется полностью заасфальтировать дорогу Надым — Салехард. Артюхов отметил, что, в условиях региона, каждый километр дорог требует особого подхода и высочайшего мастерства от дорожников.
Ранее URA.RU сообщало, что паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги может закрыться уже 1 ноября с началом интенсивного ледостава. Не ранее 1 декабря откроется ледовая переправа, поэтому в течение месяца движение через основную транспортную артерию Ямала будут обеспечивать вертолеты и воздушные подушки.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!