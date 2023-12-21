Какие звезды приедут на частные вечеринки в Тюмени

Юлиана Караулова и Алиса Вокс приедут в Тюмень на корпоративы
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Экс-солистка «Ленинграда» приедет на частный корпоратив Фото:
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Новый год в Тюмени

В Тюмень на частные новогодние вечеринки приедут певицы Юлиана Караулова и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник в event-сфере.

«Юлиана Караулова будет выступать в Тюмени на вечеринке 31 декабря в одном из местных ресторанов. Певица Алиса Вокс приедет в город по приглашению частных клиентов», — рассказал собеседник агентства.

По данным открытых источников, стоимость концерта на частном мероприятии Юлианы Карауловой начинается от 1 млн 200 тысяч рублей. Певица выходит на сцену вместе с шоу-балетом из трех человек. Гонорар Вокс начинается от 300 тысяч рублей.

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В Тюмень на частные новогодние вечеринки приедут певицы Юлиана Караулова и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник в event-сфере. «Юлиана Караулова будет выступать в Тюмени на вечеринке 31 декабря в одном из местных ресторанов. Певица Алиса Вокс приедет в город по приглашению частных клиентов», — рассказал собеседник агентства. По данным открытых источников, стоимость концерта на частном мероприятии Юлианы Карауловой начинается от 1 млн 200 тысяч рублей. Певица выходит на сцену вместе с шоу-балетом из трех человек. Гонорар Вокс начинается от 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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