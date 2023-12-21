Какие звезды приедут на частные вечеринки в Тюмени

Экс-солистка «Ленинграда» приедет на частный корпоратив
новость из сюжетаНовый год в Тюмени
В Тюмень на частные новогодние вечеринки приедут певицы Юлиана Караулова и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник в event-сфере.
«Юлиана Караулова будет выступать в Тюмени на вечеринке 31 декабря в одном из местных ресторанов. Певица Алиса Вокс приедет в город по приглашению частных клиентов», — рассказал собеседник агентства.
По данным открытых источников, стоимость концерта на частном мероприятии Юлианы Карауловой начинается от 1 млн 200 тысяч рублей. Певица выходит на сцену вместе с шоу-балетом из трех человек. Гонорар Вокс начинается от 300 тысяч рублей.
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