Какие звезды приедут на частные вечеринки в Тюмени

Юлиана Караулова и Алиса Вокс приедут в Тюмень на корпоративы

21 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Экс-солистка «Ленинграда» приедет на частный корпоратив Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета Новый год в Тюмени В Тюмень на частные новогодние вечеринки приедут певицы Юлиана Караулова и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник в event-сфере. «Юлиана Караулова будет выступать в Тюмени на вечеринке 31 декабря в одном из местных ресторанов. Певица Алиса Вокс приедет в город по приглашению частных клиентов», — рассказал собеседник агентства. По данным открытых источников, стоимость концерта на частном мероприятии Юлианы Карауловой начинается от 1 млн 200 тысяч рублей. Певица выходит на сцену вместе с шоу-балетом из трех человек. Гонорар Вокс начинается от 300 тысяч рублей.

В Тюмень на частные новогодние вечеринки приедут певицы Юлиана Караулова и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник в event-сфере. «Юлиана Караулова будет выступать в Тюмени на вечеринке 31 декабря в одном из местных ресторанов. Певица Алиса Вокс приедет в город по приглашению частных клиентов», — рассказал собеседник агентства. По данным открытых источников, стоимость концерта на частном мероприятии Юлианы Карауловой начинается от 1 млн 200 тысяч рублей. Певица выходит на сцену вместе с шоу-балетом из трех человек. Гонорар Вокс начинается от 300 тысяч рублей.