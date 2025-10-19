Логотип РИА URA.RU
Таксист выпустил несколько пуль в пассажира в Екатеринбурге

19 октября 2025 в 13:19
Фото: © URA.RU

Ночью 19 октября в Екатеринбурге водитель такси несколько раз выстрелил в пассажира из пистолета. Стрелка удалось оперативно задержать, рассказали URA.RU в городской полиции. "Сообщение о конфликте поступило сегодня ночью в отдел полиции №15. Водитель задержан. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - заявили в ведомстве. Ранее в полиции Екатеринбурга заявили, что они помогат уроженцу Латвии Нормундсу Потаповсу, сражавшемуся на СВО, получить российское гражданство. К делу подключили управление по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области

