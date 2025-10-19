Логотип РИА URA.RU
Популярная соцсеть перестала работать у свердловчан

19 октября 2025 в 12:46
В Свердловской области перестало работать приложение "ВКонтакте". У пользователей не запускается мобильное приложение, а также нет доступа к самому сайту. На это пожаловались читатели URA.RU. "Хотела видео посмотреть, а через мобильное приложение зайти не могу. Попробовала с ноутбука, все тоже самое", - заявила собеседница агентства. Согласно сервису downdetector, который фиксирует сбои в работе интернет-ресурсов, проблемы наблюдаются во многих других регионах. Аналогичная ситуация наблюдается в Курганской и Тюменской областях.

