AP: украинцы разочаровались после «многообещающей» встречи Трампа и Зеленского

Украинцы разочаровались итогами переговоров Трампа и Зеленского

Многие жители Украины выразили разочарование итогами переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главной причиной недовольства стало отсутствие решений о передаче Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает украинский военнослужащий Роман Винниченко.

«Это политическая игра», — приводит слова Винниченко агентство The Associated Press (AP). По его словам, отсутствие решения по поставкам вооружения вызывает обеспокоенность среди военных, которые рассчитывали на расширение поддержки со стороны США.

Встреча президентов США и Украины состоялась 18 октября. Она прошла в Белом доме и длилась более двух часов, что дольше запланированного времени. После переговоров обе стороны воздержались от раскрытия деталей, а Трамп предложил сторонам конфликта объявить о победе и прекратить боевые действия. Зеленский, в свою очередь, заявил о «позитивных сигналах» и отметил, что обсуждение поставок дальнобойных ракет было исключено из-за нежелания США эскалации.

