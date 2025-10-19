Путин поздравил ветеранов дорожного хозяйства с праздником
19 октября 2025 в 11:57
Фото: © URA.RU
Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Обращение размещено на официальном сайте Кремля. Глава страны подчеркнул, что от их труда зависит качество жизни людей во всех регионах страны.
