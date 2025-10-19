Логотип РИА URA.RU
Третью партию гуманитарной помощи от ямальских спасателей отправили в зону СВО. Видео

19 октября 2025 в 21:15
Груз вышел объемом более 30 кубометров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО сотрудники МЧС направили в зону специальной военной операции третью с начала года партию гуманитарной помощи. Об этом написала пресс-служба МЧС Ямала в telegram-канал.

«Ямальские сотрудники МЧС России направили очередную партию гуманитарной помощи защитникам Родины», — написано в посте. Груз вышел объемом более 30 кубометров.

Партия была собрана совместно с органами власти, организациями и жителями округа. В собранную гуманитарную помощь вошли маскировочные сети, полевые печи, электроинструменты, строительные материалы, средства связи и мототехника.

Видео: telegram-канал МЧС Ямало-Ненецкого АО

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (Ямал) за последние полгода повысилось число обращений от участников СВО и их семей за психологической помощью в центр «Доверие». Там в лечении применяют действенный метод — песочную терапию.

