Груз вышел объемом более 30 кубометров Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО сотрудники МЧС направили в зону специальной военной операции третью с начала года партию гуманитарной помощи. Об этом написала пресс-служба МЧС Ямала в telegram-канал.

«Ямальские сотрудники МЧС России направили очередную партию гуманитарной помощи защитникам Родины», — написано в посте. Груз вышел объемом более 30 кубометров.

Партия была собрана совместно с органами власти, организациями и жителями округа. В собранную гуманитарную помощь вошли маскировочные сети, полевые печи, электроинструменты, строительные материалы, средства связи и мототехника.

Видео: telegram-канал МЧС Ямало-Ненецкого АО