В городе ЯНАО продавали шаурму с опасным мясом

У предпринимателя отсутствовали документы на мясное сырье Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) в точке быстрого питания по улице Комарова, 1 продавали шаурму, сделанную из мяса неизвестного происхождения. Опасную продукцию обнаружили специалисты Россельхознадзора Тюменской области.

«Установлено, что у точки общественного питания „Шаурма“ (г. Лабытнанги, ул. Комарова, 1), где осуществляет деятельность предприниматель ИП Артиковой М.М., отсутствуют ветеринарные документы на все мясное сырье. Таким образом, данное предприятие использует для приготовления фастфуда сырье неизвестного происхождения», — сообщается на сайте ведомства.